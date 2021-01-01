الجزائر 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واساعلنت الرئاسة الجزائرية عن مصادقة الرئيس عبدالمجيد تبون اليوم، على المرسوم الرئاسي الخاص بوثيقة الدستور الجزائري الجديد.ويذكر أن الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس تبون في صدارة وعوده الانتخابية استجابةً لمطلب التغيير، نال موافقة 66.8 في المئة من الناخبين في الاستفتاء العام الذي أجري في الأول من نوفمبر الماضي.// انتهى //00:52ت م0255