نواكشوط 16 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأدانت موريتانيا بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى.وأكدت الخارجية الموريتانية في بيان لها اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني ويقوِّض مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة.وذكّر البيان بموقف موريتانيا الثابت والداعم لحكومة الجمهورية اليمنية في مساعيها الحثيثة لاستعادة أمنه واستقراره.// انتهى //01:01ت م0256