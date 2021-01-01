عرعر 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، لجنة الدفاع المدني بالمنطقة بالتعامل مع حالات الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول التي تشهدها عدد من المدن المحافظات بين فترة وأخرى، مما يتطلب قيام اللجنة بمهامها الموكلة إليها والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية لتحقيق الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتأكد من جاهزية الأجهزة كافة واستعدادها التام لتنفيذ المهام الموكلة إليها على الوجه المطلوب.وأهاب سموه بجميع الجهات الحكومية في المنطقة بالعمل على تهيئة المرافق العامة والمتنزهات والخدمات لأبناء المنطقة وزوارها والاهتمام بصحة البيئة وتكثيف التواجد المروري وتقديم أفضل الخدمات للتمتع في إجازة منتصف الدراسي الأول.ووجه سموه أيضاً برفع جاهزية الجهات ذات العلاقة ، استعدادا لخروج المواطنين للمنتزهات البرية ، والتأكيد على تطبيق التدابير الاحترازيةو الوقائية بما يسهم في المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم .// انتهى //01:18ت م0257