الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الرياضة ممثلة بلجنة الكفاءة المالية، انتهاء المهلة المحددة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمتعلقة بتقديم المستندات الخاصة بجميع الالتزامات المالية المستحقة السداد قبل نهاية تاريخ 30 أكتوبر 2020م، وذلك من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.وستقوم اللجنة بمراجعة كافة المستندات المقدمة من قبل الأندية المعنية، على أن تعلن النتائج يوم الخميس المقبل الموافق 7 يناير 2021م.وتشكر وزارة الرياضة كافة الأندية ومسؤوليها على تعاونهم الكبير في تقديم المستندات المطلوبة وتفعيل وسائل التواصل المستمرة مع اللجنة، بما يحقق الهدف المأمول بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية في الأندية الرياضية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.// انتهى //01:19ت م0258