جدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واستستضيف مدينة جدة بعد غد السبت الندوة العلمية الافتراضية الأولى لمستجدات علاج القدم السكري المنعقدة بمشاركة نخبة علمية وطبية واسعة من العلماء والمتخصصين في مجال علاج وجراحات القدم السكري من المملكة وجمهورية مصر العربية.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة الندوة التي ستقام لمدة يوم واحد بواقع جلستين علميتين ستركز على المستجدات العلاجية لأحد أهم وأخطر مضاعفات السكري وهو مشاكل القدم السكري والتقرحات العميقة في القدم أو بقية أجزاء الجسم والتي قد تصل إلى حد البتر لأحد الأطراف بجسم الإنسان.وأضاف أن الندوة ستناقش من خلال المحاضرات والمناقشات العلمية المصاحبة لها مستجدات العلاج باستخدام تقنيات "تترا سيلفر" العلاجية للحد من بتر الأطراف للقدم السكري ومساعدة مرضى السكري والمصابين بالتقرحات المختلفة على إنهاء معاناتهم، معربا عن شكره للمشاركين في هذه الندوة على تقديم خبراتهم الطبية والخروج بتوصيات يستفاد منها في مجال علاج وجراحات القدم السكري .// انتهى //02:01ت م0261