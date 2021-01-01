نيويورك 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واساعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، ميزانية المنظمة الأممية لعام 2021 والتي تبلغ 3.231 مليار دولار، بعد أن ناقشتها ووافقت عليها اللجنة الخامسة المعنية بالأمور الإدارية والميزانية.وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير فولكان بوزكير، في بيان صحفي اليوم، أنه تم العمل لبناء التوافق وممارسة الحكمة والمرونة في هذا الوقت الحرج من التاريخ.وحث الدول الأعضاء على الاستفادة من التعددية من أجل إنهاء جائحة كوفيد-19 ومعالجة احتياجات الشعوب الأكثر احتياجا.// انتهى //02:26ت م0262