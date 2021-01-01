بريدة 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الحادي عشر لموسم 1442هـ أمس ، بحضور مدير ميدان الملك سعود ، عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقة.وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول إنتاج محلي مفتوح الدرجات (عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( حبذاء ) لأبناء عبدالعزيز العيسى.الشوط الثاني إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600 م حققه الجواد ( حايد ) للمالك عثمان المرشود .الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر السنتين ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( وحش نجد ) للمالك عبدالله القوسي .الشوط الرابع إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( باروت ) للمالك عبدالعزيز بن رشيد الموسى .الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر السنتين ) على مسافة 1200م حققته الفرس ( عتامة ) للمالك عمر المرشود.الشوط السادس إنتاج محلي خيل المبتدئة (عمر 3 سنوات ) على مسافة 2000م حققه الجواد (حذراك ) للمالك خالد الصغير .الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر4 سنوات فأكبر) على مسافة 2000م حققه الجواد ( شبل بانديني ) للمالك ناصر الدرع .وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان الكأس لمالك الجواد ( شبل بانديني ) ناصر الدرع .// انتهى //02:42ت م0263