تونس 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر اليوم، بزيارة إلى سفير الأردن لدى تونس ماهر سالم الطراونة، والسفير المغربي لدى تونس حسن طارق، و السفير الفلسطيني لدى تونس هائل الفهوم.وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الأخوية بين المملكة والأردن والمغرب وفلسطين، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //03:20ت م0267