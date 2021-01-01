سياسي / سفير المملكة لدى تونس يلتقي سفراء الأردن والمغرب وفلسطين لدى تونس
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
تونس 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واس
قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر اليوم، بزيارة إلى سفير الأردن لدى تونس ماهر سالم الطراونة، والسفير المغربي لدى تونس حسن طارق، و السفير الفلسطيني لدى تونس هائل الفهوم.
وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الأخوية بين المملكة والأردن والمغرب وفلسطين، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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