برازيليا 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 31 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 56773 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و1074 وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه.وسجلت البرازيل بذلك سبعة ملايين و675973 إصابة منذ بدء ظهور الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 194949 وفقا لبيانات الوزارة، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.// انتهى //04:01ت م0269