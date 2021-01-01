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الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رؤساء سلوفاكيا وكوبا ومجلس السيادة الانتقالي في السودان
سعود بن نايف: الأوقاف رافد تنموي يحتاج للتنظيم
أمير عسير يدشن منصة نظام "أمن"
أمير الجوف يشيد بـ"مدرستي".. ويستقبل أعضاء "قدوة"
أمير نجران يفتتح نفق طريق الملك سعود
جمرك منفذ الوديعة يُنهي إجراءات 110 آلاف شاحنة ومركبة
تعافي 171 حالة وتسجيل 140 إصابة مؤكدة
ندوة تعريفية بمبادرات تطوير وزارة الدفاع
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 12 قضية جنائية
«موهبة» تجهز 652 طالباً وطالبة للمنافسة في الأولمبياد الدولية
المملكة داعمة لاستعادة العراق دوره الريادي
كورونا.. العالم يحتفل بالعام الجديد «عن بعد»
مقتل أميركي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمينيابوليس
بريكست: قيود جديدة على السكان في الجانبين
مبتور الأطراف في ليبيا.. ألم الفقد والانتظار
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