الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رؤساء سلوفاكيا وكوبا ومجلس السيادة الانتقالي في السودانسعود بن نايف: الأوقاف رافد تنموي يحتاج للتنظيمأمير عسير يدشن منصة نظام "أمن"أمير الجوف يشيد بـ"مدرستي".. ويستقبل أعضاء "قدوة"أمير نجران يفتتح نفق طريق الملك سعودجمرك منفذ الوديعة يُنهي إجراءات 110 آلاف شاحنة ومركبةتعافي 171 حالة وتسجيل 140 إصابة مؤكدةندوة تعريفية بمبادرات تطوير وزارة الدفاعهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر 12 قضية جنائية«موهبة» تجهز 652 طالباً وطالبة للمنافسة في الأولمبياد الدوليةالمملكة داعمة لاستعادة العراق دوره الرياديكورونا.. العالم يحتفل بالعام الجديد «عن بعد»مقتل أميركي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمينيابوليسبريكست: قيود جديدة على السكان في الجانبينمبتور الأطراف في ليبيا.. ألم الفقد والانتظار// يتبع //06:02ت م0003