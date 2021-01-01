وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( حـرب مستمرة ) : «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان»، كلمات لسمو ولي العهد تمثل منهج عمل في اجتثاث هذه الآفة التي أثرت على التنمية لعقود مضت. وتشكل قيادة ولي العهد للحرب على الفساد نقطة تحول ليس في المملكة فحسب بل على مستوى دول المنطقة ككل والتي تنادت إلى تطبيق سياسة ولي العهد؛ إذا إنها تحولت إلى مسار عمل ناجح لإعادة حقوق الدولة والمجتمع.والذي يشاهد الحملات على الفساد والإطاحة بأسماء كانت تحمل حصانة واهية، يستذكر مقولة سمو ولي العهد بأن الفساد أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان، دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.واسترسلت : ويسجل لرؤية المملكة 2030 دورها في مكافحة الفساد من خلال العمل الجاد والمنظم، وتأسيس منظومة عمل شاملة وفق أسس حقيقية تضع مصلحة الدولة فوق أي مصلحة، وحقوق المواطن فوق أي حقوق، لذا نجد بياناً شبه أسبوعي من هيئة الرقابة والفساد تعلن فيها مباشرة قضايا فساد.وأكدت : ولم تكتفِ المملكة بدورها الداخلي في مكافحة الفساد بل أطلقت مبادرة عالمية تُعنى بإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، لتكون مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، وتم طرح هذه المبادرة من خلال قيادة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين، ورئاستها لمكافحة الفساد في دول أقوى عشرين اقتصاداً عالمياً، وقد دعت دول «العشرين» إلى مواجهة التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب.// يتبع //06:02ت م0004