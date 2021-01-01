وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( قضاء نزيه ) : القضاء في المملكة سلطة مستقلة تعتمد في أحكامها على الشريعة الإسلامية ، وأكد النظام الأساسي للحكم على ذلك ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ، وليس لأحد التدخل في القضاء، مما يوفر العدالة وحفظ الحقوق ونزاهة الحكم.وتابعت : ويحظى المرفق العدلي بالدعم الكامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد، حفظهما الله، لتوفير كل أسباب التطوير للخدمات العدلية وتعزيز العدالة الناجزة، كما تحرص المملكة على تذليل المعوقات أو العقبات التي يمكن أن تواجه قطاع القضاء فيما تعمل الجهات المختصة على تسهيل إجراءات التقاضي وتيسير آلياته وتسريع حسم المنازعات، وتطوير القطاعات العدلية وفق نهجها الثابت ومبادئها الراسخة ومواكبة رؤية 2030 من خلال العديد من البرامج التنفيذية وتطبيق أحدث النظم الإجرائية.وختمت : وتعمل وزارة العدل على تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة عدلية متميزة من خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، ومشاركات فاعلة محلياً وعالمياً بأدوات متطورة، فيما يتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على المحاكم والقضاة، والنظر في شؤونهم، وإصدار اللوائح والأنظمة المتعلقة بهم ، وقد أثمرت هذه الجهود الكبيرة في تبوء المملكة مراكز متقدمة عالمياً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية مما يؤكد حرصها على تميز قضائها ورفضها المساس بسيادته واستقلاله.// يتبع //06:02ت م0005