طرابلس 17جمادى الاول 1442 هـ الموافق 01 يناير021 2 واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح التي أكد فيها أن مهمة المجلس الرئاسي المزمع تشكيله، بالإضافة إلى مهامه المحددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أثناء المرحلة التمهيدية، هو العمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد ووقف التدخلات الأجنبية السلبية ودعم ومساندة حكومة الوحدة.وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية محمد سيالة مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ، حيث أكد الجانبان خلال لقائهما على هامش زيارة سياله لروسيا على العلاقات بين الدولتين والتعاون من أجل إنجاح كافة الجهود المبذولة لإنجاح الحوارات التي تدعو للسلام والاستقرار في ليبيا .وتابعت الصحف توجيه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بضرورة الإسراع في برامج التدريب الخاصة بالمقاتلين وذلك لتأهيلهم للانخراطهم في العمل الأمني بوزارة الداخلية،و ذلك خلال اجتماعه مع قادة المحاور العسكرية بالمنطقة الغربية والوسطى والشرق والجنوبية .وتناولت رؤيه المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، بشأن حاجة ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار، وذلك من أجل المساعدة في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية، مؤكدة أن موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 والطريق إليها إنجاز وهدف لا يمكن التراجع عنهما.ونقلت الصحف الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وبحثا خلاله تطورات الأزمة الليبية، والجهود المشتركة في إطار المسار السياسي ، وضرورة تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار .وعرجت على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا، وسط آمال بخروج وشيك للمقاتلين الأجانب وقلب البلاد صفحة حرب استمرت عشر سنوات، تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.// انتهى //08:55ت م0009