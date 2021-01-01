القاهرة 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية وخاصةً الأزمة الليبية.وسلطت الضوء على تشديد الرئيس العراقي برهم صالح على أن بلاده في حاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة كاملة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمات.وعرجت على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران، وارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن إلى 130 قتيلًا وجريحًا.وأشارت إلى مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا، مطالبًا الدول الأعضاء فى مجلس الأمن بتشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.وأفادت صحف مصر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغت 83 مليون إصابة فيما بلغت حالات الوفيات نحو مليون و800 ألف حالة وفاة.//انتهى//09:11ت م0010