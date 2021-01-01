إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الزراعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والبحث والتعليم .واهتمت بقرار الحكومة الباكستانية شراء 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية ضد كورونا، و موافقتها على بدء التطعيم ضد كورونا في الربع الأول من العام الحالي 2021م .وتابعت مساعي الحكومة الباكستانية لاحتواء الأزمة السياسية من خلال التفاوض مع أحزاب المعارضة وإقناعها على حل الخلافات بالأسلوب الديمقراطي .وأخبرت أمنيا عن توقيف الشرطة الباكستانية 26 شخصاً بتهمة الهجوم على معبد هندوسي شمال غرب باكستان.وأشارت إلى ارتفاع احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي الباكستاني إلى 20.25 مليار دولار.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 19 شخصاً من بينهم 17 مسلحاً واثنان من أفراد الأمن، خلال عملية تطهير بمقاطعة بادخشان شمال أفغانستان.وعرجت إلى موافقة الصين على استخدام لقاح للوقاية من فيروس كورونا طورته وحدة تابعة لشركة "سينوفارم" العملاقة للأدوية المدعومة من الدولة.// انتهى //10:03ت م0012