القاهرة 17جمادى الأولى 1442هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات العام الماضي نحو 5ر57 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات مستوى 8ر650 مليار جنيه، مقابل 3ر708 مليار جنيه نهاية 2019.وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية تباين أداء السوق الرئيسية والثانوية، إذ هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 22.3% ليغلق عند مستوى 10845 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 69.3% مسجلاً 2145 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 41.8% لينهي التعاملات عند مستوى 3097 نقطة.//انتهى//10:18ت م0014