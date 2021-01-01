الخليل 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت إياد حسن أبو عبيد بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.// انتهى //12:00ت م0017