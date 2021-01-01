تونس 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستصدر الوضع الوبائي نتيجة انتشار فيروس كورونا في تونس اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم وذلك اثر اعلان وزارة الصحة في البلاد تسجيل أعلى حصيلة إصابات في يوم واحد منذ بدء الجائحة ، والتي بلغت 2414 إصابة مقابل 50 حالة وفاة .وتناقلت صحف الجمعة، تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس مكتب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ، عبر تقنية الزوم، مع سفير الولايات المتحدة لدى طرابلس ريتشارد نورلاند ، حيث جرى استعراض مستجدات الأزمة السياسية والأمنية .ونقلت صحف تونس اعلان منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا خلال العام 2020 بلغ 81475053، فيما بلغ اجمالي الوفيات 1798050 ، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الأمريكتين تليها على التوالي كل من أوروبا ، وجنوب شرق آسيا ،و منطقة الشرق الأوسط ،و إفريقيا و دول غرب المحيط الهادئ .// انتهى //12:46ت م0020