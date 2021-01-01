الخرطوم 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس المجلس السيادي في السودان، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس أن قوات بلاده لن تعبر الحدود باتجاه إثيوبيا، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين ،موكدا أن بلاده حريصة على معالجة التعديات من قبل المزارعين الإثيوبيين والداعمين لهم على الأراضي السودانية عبر الحوار والتفاوض.ونشرت إعلان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى العاملة في دارفور "اليوناميد" حيث ستبدأ في سحب قواتها اعتبارا من مطلع يناير الحالي .وعرجت صحف الخرطوم على إدانة السودان بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن لحظة وصول الطائرة التي تقل رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة وما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء.ولفتت الانتباه إلى تجديد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيد التزامهما بمواصلة مساعدة حكومة وشعب السودان في تكريس المكاسب المحققة في عملية السلام وتطبيق خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.وسلطت الضوء على شن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران.ونقلت صحف السودان عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قوله،إن المجتمع الدولي موحد ضد الاستيطان، لكنه لم يقم بخطوة جدية لمواجهة الاستيطان وحماية حل الدولتين.// انتهى //13:57ت م0025