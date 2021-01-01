حضرموت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنًا و 500 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع التابعة لمحافظة حضرموت، استفاد منها 3,000 فرد.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.//انتهى//13:59ت م0030