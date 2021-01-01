حجة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 754 طنًا و 992 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 19,000 فرد.وشملت المساعدات الغذائية مناطق الجعدة والتنابكه والطينه وجزر الفشت وبكلان بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية والدير وبني حسين وبني فاضل وبني الزي بمديرية حيران، ومناطق الغرزه والعتنة ونازحي شليله بمديرية حرض، ومنطقة عبس بني حسن بمديرية عبس.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//14:00ت م0031