عام / المركز الوطني للأرصاد ينبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
الطائف 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على محافظات اضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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