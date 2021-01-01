الطائف 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على محافظات اضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //14:01ت م0032