الدمام 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية جميع استعداداتها لاستقبال المتنزهين وزوار المنطقة الشرقية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي(١٤٤٢هـ)، من خلال خطة شاملة، لأعمال الصيانة والتعقيم والتطهير والرقابة وأعمال التشجير والتزيين.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة وضعت خطة متكاملة جهزت من خلالها الواجهات البحرية، والحدائق والساحات والمتنزّهات والميادين، والملاعب والمماشي، والألعاب المختلفة، وتهيئة المواقع البرية، وزراعة الورود والأزهار والشجيرات، إضافة إلى تجهيز المزروعات والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر، والشواطئ الأخرى.وأفاد الصفيان، أن الأمانة هيأت وجهزت ١٦١ ملعباً لكرة القدم، و١٠٠ ممشى، و٦ واجهات بحرية، و٨٦٧ حديقة وساحة بلدية، إضافة إلى ١١ متنزهاً بكامل الخِدْمات، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة المناطق الخضراء والأماكن المفتوحة بلغت ١٢٨٧٠٣٣٩ مترا مربعا، حيث وصل نصيب الفرد منها ٤.١٢ أمتار مربعة، كما جرى تخصيص فرق للصيانة والنظافة والأمن والسلامة لخدمة المتنزهين ومرتادي هذه الأماكن.وبين أن الحملات التفتيشية على المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع مستمرة وبشكل مكثف، للتأكد من تقيدها بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك سلامة الغذاء، مع التركيز على نظافة الحدائق والمتنزهات والأسواق والشوارع الرئيسة والتعقيم والتطهير، وتجهيز الشوارع والميادين، بزراعتها بالزهور الموسمية والأشجار.إضافة إلى تكثيف الأعمال بشاطئ نصف القمر من خلال تهيئة وصيانة وغسيل المظلات، والشواطئ الأخرى بالمنطقة، وتزويد الخزانات الأرضية بالمياه يومياً، وتكثيف أعمال النظافة، والرقابة الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة كالمطاعم والبوفيهات، وكذلك الرقابة على المخالفين داخل هذه المرافق السياحية.// انتهى //14:39ت م0034