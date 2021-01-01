اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 100 طن من السلال الغذائية للنازحين في عدن
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
عدن 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن و 450 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين في مناطق الشعب، إنما، والصالح، والوالي، والشروق، بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 5,610 أفراد .
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع 15,000 سلة غذائية في محافظات عدن،و لحج، والضالع، وجزيرة ميون.
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14:40ت م
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