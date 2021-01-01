عدن 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن و 450 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين في مناطق الشعب، إنما، والصالح، والوالي، والشروق، بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 5,610 أفراد .ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع 15,000 سلة غذائية في محافظات عدن،و لحج، والضالع، وجزيرة ميون.//انتهى//14:40ت م0035