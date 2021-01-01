الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستناول خطباء الجوامع في مناطق المملكة اليوم الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية لتأمين لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على سلامة اللقاح ومأمونيته، وكذلك توعية المجتمع للأخذ بالمعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية من مصادرها.وأكدوا أن من النعم المتجددة ما يسّره الله من اكتشاف اللقاحات النافعة لمرض كورونا المستجد مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»، ولقوله: «إنَ لكلِّ دَاء دَوَاءً، فإذا أُصِيبَ دواءُ الدَّاءِ بَرَأ بإذن الله»، وأن الله تعالى يُرِي عبادَه في الابتلاء قوته وقدرته، كما يريهم في الدواء والشفاء لطفَه ورحمتَه.وأشار الخطباء إلى أن من نعم الله على أهل هذه البلاد المباركة أن وفقها لتكون في مقدمة الدول الساعية إلى توفير اللقاح وتقديمه بالمجان لكل مواطن ومقيم بتوجيهات من القيادة الحكيمة - حفظها الله -، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ورفع درجاتهم.// انتهى //15:12ت م0038