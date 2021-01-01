عمّان 16 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.54%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1657.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.6 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 72.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 57.1 مليون دينار أردني، مقارنة مع 33.0 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 44.9 مليون سهم، نفذت من خلال 13168 صفقة.// انتهى //15:50ت م0041