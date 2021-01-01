إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان .// انتهى //16:03ت م0044