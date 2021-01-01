نيامي 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية النيجرية تقدم مرشح الحزب الحاكم ووزير الداخلية السابق محمد بازوم.وأوردت وكالة الأنباء النيجرية أن النتائج المعلنة من لجنة الانتخابات، شملت 81 بلدية من أصل 266 ، مشيرة إلى حصول محمد بازوم, على أكثر من 500 ألف صوت من أصل 1.2 مليون صوت تم فرزه, فيما حصل الرئيس الأسبق ماهامان عثمان على أكثر من 168 ألف صوت.يذكر أنه ترشح للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في النيجر 29 متنافسا ، بينهم رئيس الوزراء السابق سيني عمارو, الذي يحتل حاليا المركز الثالث ب95 ألف صوت.// انتهى //16:57ت م0046