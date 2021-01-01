بريدة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 1 يناير 2021 م واسيطلق مكتب وزارة الرياضة بالقصيم المهرجان الشبابي في متنزه الغض البري بمحافظة عنيزة خلال الفترة من 18 - 22 / 5 / 1442 هـ ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الشبابية بوكالة شؤون الشباب .ويشمل المهرجان الشبابي عدداً من المعارض المتنوعة الموجهة للشباب كمعرض التوعية بالأمن الفكري التابع لإمارة المنطقة ومعرض مكافحة المخدرات وعدد من الأجنحة التوعوية الصحية إضافة إلى عدد من معارض الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي وغيرها إضافة إلى مسرح شبابي ترفيهي وساحة للألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية .ويعد المهرجان الشبابي أحد البرنامج المفتوح الذي تعمل وزارة الرياضة من خلاله لتوفير حاضنة آمنة لطاقات الشباب من خلال التعاون متعدد من الجهات من أبرزها لجنة شباب محافظة عنيزة وفق إجراءات احترازية لعدد محدود للحضور ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة .// انتهى //17:24ت م0049