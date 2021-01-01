إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسالتقى رئيس البرلمان الوطني الجيبوتي القائم بأعمال رئيس برلمان الاتحاد الأفريقي محمد علي حميد اليوم برئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي، وذلك خلال زيارته الحالية في إسلام آباد.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة خاصة البحرية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //17:35ت م0050