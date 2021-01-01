سياسي / رئيس برلمان جيبوتي يلتقي برئيس أركان القوات البحرية الباكستانية
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس
التقى رئيس البرلمان الوطني الجيبوتي القائم بأعمال رئيس برلمان الاتحاد الأفريقي محمد علي حميد اليوم برئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي، وذلك خلال زيارته الحالية في إسلام آباد.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة خاصة البحرية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
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17:35ت م
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