إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستبادلت باكستان والهند اليوم قوائم المنشآت والمواقع النووية لتجنب الحوادث العرضية في هذا الميدان ولحمايتها من أي هجوم أثناء أي حرب يمكن أن تندلع بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن عملية تبادل قوائم المنشآت النووية جرت عبر القنوات الدبلوماسية في كل من إسلام آباد ونيودلهي، وذلك بموجب اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين البلدين.وأشارت إلى أن عملية تبادل قوائم المنشآت النووية يأتي تطبيقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 ديسمبر من عام 1988 والتي تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر منذ عام 1991 بهدف تبادل وثائق حول المواقع النووية التي يريد البلدان إدخالها في نطاق هذه الاتفاقية في اليوم الأول من كل عام ميلادي.من جانب أخرى تبادلت باكستان والهند قوائم بأسماء السجناء المدنيين لدى بعضهما البعض وفقاً لاتفاقية الوصول القنصلي إلى السجناء المدنيين المبرمة بين البلدين والتي تلزمهما بتبادل قوائم السجناء بعد كل ستة أشهر من السنة الميلادية.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن تبادل قوائم السجناء جرى عبر القنوات الدبلوماسية، حيث قامت وزارة الخارجية الباكستانية بتسليم السفارة الهندية في إسلام آباد قائمة تشمل أسماء 319 سجيناً هندياً مودعين في السجون الباكستانية بينهم 49 من السجناء المدنيين و270 سجيناً من صيادي الأسماك.من جهة أخرى قامت الخارجية الهندية بتسليم السفارة الباكستانية في نيودلهي قائمة مماثلة تضم أسماء 340 سجيناً باكستانياً بينهم 263 من السجناء المدنيين و 77 من صيادي الأسماك.ويتم تبادل قوائم أسماء سجناء البلدين بين إسلام آباد ونيودلهي مرتين في كل عام بموجب اتفاق الوصول القنصلي للسجناء الموقع في عام 2008 حيث يتم تبادلها في الأول من يناير وفي الأول يوليو من كل عام.// انتهى //18:11ت م0054