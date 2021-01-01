رام الله 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18وفاة و1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2088 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، موضحة بأن 116 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:12ت م0055