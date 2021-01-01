الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستغلب فريق الفتح على مضيفه فريق ضمك في المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدف الفتح الأول اللاعب مراد باتنا عند الدقيقة 25 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، ليضيف زميله اللاعب ميتشيل تي فريدي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 47، وفي الدقيقة 54 من اللقاء سجل لضمك هدفه الوحيد اللاعب منصور حمزي.وبهذه النتيجة رفع الفتح نقاطه لـ 16 نقطة محتلًا المركز السادس مؤقتًا، بينما بقي رصيد ضمك عند 8 نقاط في المركز الأخير في سُلّم الترتيب .// انتهى //18:13ت م0056