الباحة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستغلب فريق أبها على مستضيفه فريق العين 2-4 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل لأبها الهدف الأول اللاعب "ستراندبيرغ" عند الدقيقة 31، ليضيف اللاعب "رياض شراحيلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وعند الدقيقة 81 و 89 سجل اللاعب "ستراندبيرغ" الهدفين الثالث والرابع لفريقه، فيما سُجلت أهداف العين عند الدقيقة 22 عن طريق اللاعب "خوانبي"، وعند الدقيقة 68 سجل اللاعب "كريم عواضي" بالخطأ في مرماه.// انتهى //18:14ت م0057