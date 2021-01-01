جدة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأنهى سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا ومساعديه أسامة السند ورائد أبو ذيب استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة الـ 43 من رالي داكار السعودية 2021.وينطلق الرالي الأصعب في العالم بعد غدٍ الأحد ويستمر حتى الـ 15 من يناير الجاري، يقطع السائقون من خلاله أكثر من 7000 كيلو متر مرورًا بأكثر من 10 مدن سعودية.وأكد المهنا أن استعداداته هذا العام مختلفة عن النسخة الماضية بسبب الاستفادة من عامل الوقت وأخذ وقت كافٍ للتجربة.// انتهى //18:52ت م0059