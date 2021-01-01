سكاكا 17 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيه لمعالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد عضو مجلس أمناء جائزة الجوف للتميز والإبداع في وفاة والدته .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور الحميد، داعيا سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.من جهته أعرب معالي الدكتور الحميد باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//19:05ت م0061