عمّان 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 295765 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 271834 حالة شفاء بعد تسجيل 1283 حالة إضافية، كما سُجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى3851 حالة.// انتهى//19:14ت م0065