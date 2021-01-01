تبوك 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 1 يناير 2021 م واسأطلقت رابطة تبوك الخضراء موقعها الإلكتروني الجديد عبر الشبكة العنكبوتية (https://cutt.us/Gqmmx) الذي اتسم بتبويب جديد يشمل مختلف الخدمات والأعمال التي تقوم بها الرابطة، داعيةً الجميع إلى التسجيل في خارطة المنطقة البيئية.وأكدت " الرابطة " حرصها من خلال هذا العمل على التطوير ومواكبة كل مستجد في المجال البيئي وتحديداً في ما يتصل بالجانب التقني والإلكتروني، إلى جانب حرصها على تجسيد حضورها وتعزيزه عبر تقديم خدماتها المعتادة من أعمال بيئية ميدانية وخلافها ، مشيرةً إلى أنها أضافت الكثير من الصفحات والخدمات والألوان على الموقع بما يضمن سلاسة وسرعة حصول الزائر والمتصفح على المعلومة الزراعية والبيئية.كما تم الإعلان عن بادرة الخارطة البيئية والتي تتضمن تحديد مواقع التشجير على خرائط جوجل وتدوين معلومات الغرس المتضمنة تاريخ الغرس وأسماء المشاركين وصور للفعالية وأي معلومات أخرى تضاف بشكل تدريجي ، مبينةً أن البادرة تمتد على مرحلتين الأولى منها خلال الربع الأول من هذا العام 2021 م، وتشمل مواقع البرامج الرئيسيّة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي نفذتها بشكل تشاركي وإضافة أي موقع يحوي ( 50 ) شجرة فأكثر ، فيما ستضم المرحلة الثانية توثيق الغرس الفردي ويمتد حتى نهاية العام .// انتهى //19:18ت م0066