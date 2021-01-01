بيروت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسانتهك زورق حربي تابع لسلاح البحر الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية .وأفادت قيادة الجيش في بيان اليوم أن الزورق استطاع الدخول إلى المياة الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 185 متراً لمدة دقيقتين، مشيرة إلى أن القيادة على إثر ذلك الحادث باشرت بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" "اليونيفل" .// انتهى //19:32ت م0068