سياسي / سلاح البحر الإسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
بيروت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس
انتهك زورق حربي تابع لسلاح البحر الإسرائيلي سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية .
وأفادت قيادة الجيش في بيان اليوم أن الزورق استطاع الدخول إلى المياة الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 185 متراً لمدة دقيقتين، مشيرة إلى أن القيادة على إثر ذلك الحادث باشرت بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" "اليونيفل" .
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