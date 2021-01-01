الرياض 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021 واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين .وأكد - أيده الله - حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //19:47ت م0071