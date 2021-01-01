الرياض 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021 واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //19:48ت م0072