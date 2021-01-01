رياضي / الوحدة يتغلب على مضيفه الاتفاق في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس
تغلب فريق الوحدة على مضيفه فريق الاتفاق في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل هدفي الوحدة اللاعب يوسف نياكاتي عند الدقيقة 51 و89 من الشوط الثاني، بينما سجل هدف الاتفاق لاعبه فيليب كيش من ركلة جزاء عند الدقيقة 68 .
وبهذه النتيجة رفع الوحدة نقاطه لـ 18 نقطة محتلًا المركز الخامس، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس في سُلّم الترتيب .
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19:49ت م
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