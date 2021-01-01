الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستغلب فريق الوحدة على مضيفه فريق الاتفاق في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بنتيجة 1-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل هدفي الوحدة اللاعب يوسف نياكاتي عند الدقيقة 51 و89 من الشوط الثاني، بينما سجل هدف الاتفاق لاعبه فيليب كيش من ركلة جزاء عند الدقيقة 68 .وبهذه النتيجة رفع الوحدة نقاطه لـ 18 نقطة محتلًا المركز الخامس، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس في سُلّم الترتيب .// انتهى //19:49ت م0073