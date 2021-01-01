عام / الجزائر تسجّل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/5/17 هـ الموافق 2021/01/01 م واس
الجزائر 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2020 م واس
سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية، 287 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 99897 إصابةً.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجّلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2762 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 268 مريضاً، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 67395 حالةً.
// انتهى //
20:46ت م
0078