باماكو 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسحذّر الرئيس الانتقالي المالي باه نداو من تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد ومخاطره في ظل ارتفاع أعداد المصابين، مشددا على أن بلاده في حالة تأهب بسبب هذه الجائحة.وأشار في كلمة توجه بها لشعبه إلى أن الحكومة المالية ستتولى اقتراح التدابير الأكثر ملاءمة للوقاية من الفيروس، وتقديم رعاية أفضل للمرضى.وشدد باه نداو على أن حكومته ستبذل أقصى الجهود لتوفير رعاية صحية عالية الجودة، بخلاف التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار الفيروس، وكسر سلسلة التطور الخاصة به، لافتا الانتباه إلى أن الجهات المعنية في حكومته اتخذت الإجراءات اللازمة لشراء اللقاحات وتوفيرها.// انتهى //20:59ت م0079