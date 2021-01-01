القاهرة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسفاز فريق نادي بيراميدز على ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد "الدفاع الجوي"، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد بيراميدز بهذا الفوز إلى 7 نقاط ارتقى بها للمركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 4 نقاط يحتل بها المركز السادس عشر.// انتهى //22:00ت م0081