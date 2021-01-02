نيروبي 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسانظمت كينيا رسميًا بداية من اليوم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو غير دائم ، لمدة عامين.وأفادت وكالة الأنباء الكينية أنه من أهداف نيروبي التي تعمل عليها إدراج جماعة الشباب في قائمة المنظمات الإرهابية لدى الأمم المتحدة ، مما قد يسمح بجهود دولية للقضاء على هذه الحركة التي قامت بالعديد من الهجمات في الصومال وكينيا.يذكر أن كينيا حظيت خلال شهر يونيو الماضي، بعضوية مجلس الأمن لعامي 2021 و2022، إثر انتخابات أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.// انتهى //00:10ت م0087