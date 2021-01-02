حائل 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسكرم مدير عام التعليم بحائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أمس بمقر الإدارة، الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "بصمة"، بحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) يحيى العمّاري، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هند الفقيه.وعدّ البليهد الجائزة واحدة من أهم الجوائز المقدمة في الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، الهادفة إلى تكريم المتميزين والمتميزات والمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن الإدارة حرصت على حث جميع المنتسبين للإدارة على التقدم للجائزة في المجالات التي يتميزون بها، وصناعة أثر إيجابي في المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بالعمل وتجويده.// انتهى //00:26ت م0089