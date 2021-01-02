الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واستغلب فريق الأهلي على مضيفه فريق النصر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب نادي النصر، بنتيجة 4 - 0، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عاماً.وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 29 نقطة محتلًا المركز الرابع، بينما بقي رصيد النصر عند 32 نقطة في المركز الثاني في سُلّم الترتيب.وخسر الاتحاد من ضيفه الاتفاق بهدف وحيد، من نفس المسابقة على ملعب نادي الاتحاد بجدة.وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده لـ 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 17 نقطة بالمركز الـ 11.وتستأنف غدًا آخر مباريات الجولة المؤجلة تجمع بين التعاون صاحب المركز 13 بـ 13 نقطة، مع ضيفه الوحدة التاسع بـ 19 نقطة .// انتهى //00:39ت م0090