القاهرة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسنجح فريق وادي دجلة في إيقاف انتصارات الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما أجبره على التعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم على استاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الأهلي 10 نقاط، في المركز الثاني لجدول الدوري، بفارق نقطة عن الجونة المتصدر، كما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 5 نقاط في المركز التاسع.//انتهى//01:42ت م0091