الرياض 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت.القيادة تهنئ رئيس الاتحاد السويسري.محمد بن ناصر يدشّن مشروعات في الريث بأكثر من 85 مليوناً.أمير الشمالية يوجه لجنة الدفاع المدني بالتعامل مع الأمطار.قطع دابر الفساد والمفسدين.. استراتيجية وطن.في الحرب ضد الفساد.. التقادم والتقاعد لا يعفي من الملاحقة.«مكافحة الفساد» تجندل اللصوص والمرتشين على بساط العدالة.السديس يوجه بكمال الجاهزية لاستقبال المعتمرين.رئيس البرلمان العربي: خادم الحرمين صمام أمان مجلس التعاون الخليجي.د. ابن حميد: علوّ الهمة عنوان الفلاح.البدير: تجسس الأخبار وإذاعة الأسرار من الرذائل المقيتة.الشورى: مزايا تنافسية وإعفاءات لجذب الاستثمارات الأجنبية.تعافي 228 حالة وتسجيل 137 إصابة كورونا مؤكدة.متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في حائل.رئيس هيئة الأركان العامة يتلقى جرعة لقاح كورونا.تدخل المملكة لإنقاذ اليمن صفحة ناصعة في التاريخ العربي.احتفالات خافتة بحلول 2021.عباس يتطلع للعمل مع بايدن.. ومساعٍ لوحدة فلسطينية.انتهاء بعثة حفظ السلام في دارفور رسمياً.// يتبع //07:17ت م0005